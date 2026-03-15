Serie B, Avellino colpo salvezza: 1-2 a Chiavari contro l’Entella. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
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L’Avellino conquista tre punti pesantissimi nella 30ª giornata di Serie B, battendo 1-2 la Virtus Entella allo stadio Comunale di Chiavari al termine di una gara intensa e ricca di episodi.

La squadra irpina indirizza la partita già nel primo tempo. Il vantaggio arriva al 22’ con Russo, bravo a sfruttare l’assist di Izzo e a battere il portiere ligure. Pochi minuti più tardi, al 25’, l’Avellino trova anche il raddoppio: Cancelliotti, servito da Palumbo, firma il 0-2 che sembra mettere la gara in discesa per i campani.


Nel secondo tempo l’Entella prova a reagire e riesce a riaprire la partita nel finale. All’88’ arriva infatti la rete dell’1-2 firmata da Tiritiello, che accorcia le distanze e accende gli ultimi minuti del match.

Nonostante la pressione finale dei liguri, l’Avellino riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria fondamentale nella corsa salvezza.

Grazie a questo successo la squadra biancoverde sale a 36 punti, guadagnando terreno nella parte centrale della classifica e aumentando il margine sulla zona retrocessione. L’Entella resta invece coinvolta nella lotta per non scendere nei playout.

Classifica aggiornata Serie B

Venezia — 64

Monza — 63

Frosinone — 59

Palermo — 57

Catanzaro — 52

Modena — 47

Juve Stabia — 41

Cesena — 40

Südtirol — 37

Avellino — 36

Padova — 34

Carrarese — 33

Empoli — 32

Sampdoria — 31

Mantova — 31

Entella — 31

Bari — 31

Spezia — 29

Reggiana — 29

Pescara — 25

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