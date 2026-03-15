Serie B, Avellino colpo salvezza: 1-2 a Chiavari contro l’Entella. La classifica aggiornata
L’Avellino conquista tre punti pesantissimi nella 30ª giornata di Serie B, battendo 1-2 la Virtus Entella allo stadio Comunale di Chiavari al termine di una gara intensa e ricca di episodi.
La squadra irpina indirizza la partita già nel primo tempo. Il vantaggio arriva al 22’ con Russo, bravo a sfruttare l’assist di Izzo e a battere il portiere ligure. Pochi minuti più tardi, al 25’, l’Avellino trova anche il raddoppio: Cancelliotti, servito da Palumbo, firma il 0-2 che sembra mettere la gara in discesa per i campani.
Nel secondo tempo l’Entella prova a reagire e riesce a riaprire la partita nel finale. All’88’ arriva infatti la rete dell’1-2 firmata da Tiritiello, che accorcia le distanze e accende gli ultimi minuti del match.
Nonostante la pressione finale dei liguri, l’Avellino riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria fondamentale nella corsa salvezza.
Grazie a questo successo la squadra biancoverde sale a 36 punti, guadagnando terreno nella parte centrale della classifica e aumentando il margine sulla zona retrocessione. L’Entella resta invece coinvolta nella lotta per non scendere nei playout.
Classifica aggiornata Serie B
Venezia — 64
Monza — 63
Frosinone — 59
Palermo — 57
Catanzaro — 52
Modena — 47
Juve Stabia — 41
Cesena — 40
Südtirol — 37
Avellino — 36
Padova — 34
Carrarese — 33
Empoli — 32
Sampdoria — 31
Mantova — 31
Entella — 31
Bari — 31
Spezia — 29
Reggiana — 29
Pescara — 25