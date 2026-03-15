Palermo, Inzaghi in conferenza stampa: lunedì parlerà prima della Juve Stabia
Il Palermo si prepara alla sfida casalinga contro la Juve Stabia. In vista della gara valida per la 31ª giornata di Serie B, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa allo stadio “Renzo Barbera”.
L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 18.20, quando il tecnico presenterà ai media il match in programma martedì sera alle ore 19.00 proprio al “Barbera” contro la Juve Stabia.
Sarà l’occasione per analizzare il momento della squadra dopo la trasferta di Monza e per fare il punto sulla preparazione dei rosanero in vista della sfida contro i campani.