Salta la Finalissima tra Argentina e Spagna: niente sfida tra i campioni di Europa e Sudamerica

Non si giocherà la Finalissima tra Argentina e Spagna. Il match tra la nazionale campione del mondo e quella campione d’Europa, inizialmente previsto per il 27 marzo, è stato ufficialmente cancellato dopo il mancato accordo tra UEFA e Federcalcio argentina (AFA).

La partita doveva rappresentare uno degli eventi più attesi del calendario internazionale, ma il confronto tra le due federazioni si è concluso con un nulla di fatto. La gara era stata inizialmente programmata a Doha, in Qatar, ma la crescente instabilità politica nella regione mediorientale ha costretto l’UEFA a rivedere i piani.





Nel comunicato diffuso da Nyon, l’organismo europeo ha spiegato che, nonostante la qualità delle infrastrutture qatariote e la disponibilità degli organizzatori locali, non era possibile garantire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza.

Per salvare l’appuntamento, la UEFA aveva proposto diverse soluzioni alternative. La prima prevedeva di disputare la gara al Santiago Bernabéu di Madrid il 27 marzo, con lo stadio diviso tra le tifoserie delle due nazionali. Un’altra ipotesi era quella di organizzare una doppia sfida, con andata a Madrid e ritorno a Buenos Aires in una data successiva oppure su campo neutro europeo il 27 o il 30 marzo.

Le proposte, però, sono state respinte dalla Federcalcio argentina. Il nodo principale è stato il calendario. L’AFA aveva suggerito di rinviare la Finalissima a dopo il Mondiale, soluzione giudicata impraticabile dalla federazione spagnola a causa degli impegni già programmati.

L’ultimo tentativo dell’Argentina di disputare la partita il 31 marzo non ha convinto la UEFA, che ha considerato la data incompatibile con il calendario internazionale.

A quel punto il confronto si è chiuso con la cancellazione definitiva dell’edizione della Finalissima tra Argentina e Spagna, una sfida che avrebbe messo di fronte due delle nazionali più forti del panorama mondiale.