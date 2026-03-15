Palermo, ripresa la preparazione a Torretta: seduta di recupero dopo Monza

È ripresa questa mattina al Palermo CFA di Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi, già proiettato alla prossima sfida di campionato contro la Juve Stabia, in programma al “Renzo Barbera”.

Come comunicato nel report ufficiale diffuso dal Palermo, la squadra è tornata in campo dopo la trasferta di Monza per iniziare a preparare il prossimo impegno della 31ª giornata di Serie B.





I calciatori che ieri hanno preso parte alla gara disputata contro il Monza hanno svolto una seduta di recupero, mentre il resto del gruppo ha lavorato regolarmente sul terreno di gioco.

Nel dettaglio, dopo una prima fase di riscaldamento, i giocatori non impiegati o utilizzati meno nella sfida di ieri hanno effettuato navette con attacco della porta, per poi proseguire l’allenamento con small sided games 6 contro 6.

Il Palermo continuerà la preparazione nei prossimi giorni al centro sportivo di Torretta per arrivare nelle migliori condizioni alla sfida casalinga contro la Juve Stabia, appuntamento importante nella fase finale del campionato.