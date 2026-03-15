Il Giorno: “Monza travolgente, Palermo ko 3-0: brianzoli sempre più vicini alla Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
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Il Monza travolge il Palermo e rafforza la propria corsa verso la Serie A. È questa la sintesi della sfida dello U-Power Stadium raccontata da Alessandro Stella su Il Giorno, che analizza il netto 3-0 dei brianzoli nello scontro diretto della 30ª giornata. Nel racconto pubblicato da Alessandro Stella sul quotidiano Il Giorno, il Monza replica il risultato dell’andata e allunga in classifica, consolidando la propria posizione nella zona promozione diretta.

Come evidenzia Il Giorno nell’articolo firmato da Alessandro Stella, l’onda di entusiasmo del Palermo si infrange nel freddo della Brianza. Il Monza conferma la propria forza nei momenti decisivi della stagione, blindando il secondo posto e portandosi a +6 sui rosanero, mentre il Frosinone resta a quattro lunghezze.


Secondo Alessandro Stella su Il Giorno, la squadra di Paolo Bianco dimostra ancora una volta grande solidità e spirito di gruppo. Decisive le reti di Petagna, Ciurria e Colombo, in una vittoria che il tecnico brianzolo definisce corale:
«Questo gruppo quando deve reagire lo fa sempre. E quando vuole fare qualcosa di importante lo dimostra con i fatti. Non c’è stata partita e fare sei gol al Palermo tra andata e ritorno è tanta roba».

Nel racconto di Il Giorno, la partita si sblocca al 18’ del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cutrone calcia al volo e dopo una carambola la palla arriva sui piedi di Petagna, che da pochi passi batte Joronen. È il gol che indirizza la gara.

Il Monza gestisce poi il vantaggio con sicurezza, costruendo dal basso e cercando di colpire in contropiede. Il Palermo prova a reagire ma fatica a servire Pohjanpalo e si rende pericoloso soltanto con il colpo di testa di Segre, neutralizzato da un attento Thiam.

Nella ripresa, racconta ancora Alessandro Stella su Il Giorno, il Monza chiude la partita. Ancora al 18’, come nel primo tempo, Azzi sfonda sulla sinistra e serve Ciurria, che davanti a Joronen non sbaglia e firma il 2-0.

Il Palermo prova a riaprirla con qualche iniziativa di Johnsen, ma nel finale arriva anche il terzo gol brianzolo. Il giovane Colombo firma il 3-0, trovando il suo primo centro con la maglia biancorossa e completando l’apoteosi del Monza.

Per il Palermo una sconfitta pesante nella corsa alla promozione diretta, mentre per il Monza il sogno Serie A diventa sempre più concreto.

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