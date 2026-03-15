Tuttosport: “Un superbo Monza fa fuori il Palermo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
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Il Monza domina il Palermo e rafforza la propria corsa verso la Serie A. È questo il quadro raccontato da Diego Marturano su Tuttosport, che analizza il netto successo dei brianzoli nello scontro diretto contro la squadra di Inzaghi. Nel racconto firmato da Diego Marturano per Tuttosport, il 3-0 dell’U-Power Stadium replica quello dell’andata e permette al Monza di allungare a +6 sui rosanero, consolidando la propria posizione nella zona promozione.

Come sottolinea Diego Marturano su Tuttosport, la squadra di Bianco manda un segnale forte a tutto il campionato cadetto. Il Monza si dimostra una vera e propria “schiacciasassi”, capace di colpire con grande cinismo nelle occasioni decisive, mentre il Palermo paga una certa sterilità offensiva in una gara che pesava molto nella corsa alla Serie A.


Il racconto di Tuttosport, firmato da Diego Marturano, parte da uno stadio caldo e pieno: quasi dodicimila spettatori sugli spalti dell’U-Power Stadium, con circa quattromila tifosi rosanero al seguito. L’avvio è equilibrato, con ritmi non altissimi: il Monza costruisce con il possesso basso, il Palermo prova a chiudere gli spazi.

La gara si sblocca però su palla inattiva. Come ricostruisce Diego Marturano su Tuttosport, da una carambola in area emerge Petagna, che trova il tocco vincente e porta in vantaggio i brianzoli al 18’. Per l’attaccante è la settima rete stagionale, con una media realizzativa altissima: un gol ogni 86 minuti, proprio davanti al capocannoniere Pohjanpalo, che questa volta resta praticamente fuori dal match.

Il Palermo prova a reagire: prima con il mancino di Ceccaroni, bloccato da Thiam, poi con l’inserimento di Segre, ancora neutralizzato dal portiere del Monza. Tuttavia, come evidenzia ancora Diego Marturano su Tuttosport, la reazione rosanero non riesce mai davvero a prendere consistenza.

Nella ripresa il Monza colpisce di nuovo. Un contropiede avviato da Petagna libera Azzi sulla sinistra, che serve l’accorrente Ciurria: il centrocampista firma il 2-0, il suo primo gol stagionale. La rete costringe Inzaghi ad aumentare il peso offensivo.

Il Palermo ha la grande occasione per riaprire la partita con Johnsen, che poco dopo il suo ingresso colpisce l’incrocio dei pali con un potente tiro da fuori. È però l’unico vero squillo rosanero.

Nel finale, racconta ancora Diego Marturano su Tuttosport, il Monza chiude definitivamente la gara. Ancora Azzi riparte in velocità e serve Colombo, che firma il 3-0. È il diciottesimo marcatore diverso stagionale per la squadra di Bianco, simbolo di una vera cooperativa del gol.

Il triplice fischio sancisce così un successo pesantissimo per il Monza, che ora guarda con fiducia allo scontro diretto con il Venezia della prossima giornata.

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