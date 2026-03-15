Gazzetta dello Sport: “Delli Carri top. Le pagelle di Monza-Palermo”

La Gazzetta dello Sport, nelle pagelle pubblicate dopo Monza-Palermo e firmate dalla Gazzetta dello Sport, assegna i voti ai protagonisti della sfida dello U-Power Stadium. Nelle valutazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Delli Carri con 7,5, protagonista di una prestazione solida al centro della difesa brianzola. Le pagelle della Gazzetta dello Sport premiano anche Petagna e Ciurria tra i protagonisti della vittoria del Monza, mentre nel Palermo il voto più alto è quello assegnato a Bani.

Di seguito le pagelle complete pubblicate dalla Gazzetta dello Sport.





Monza (3-5-2)

Thiam 6

Ravanelli 7

Delli Carri 7,5

Lucchesi 6,5

Ciurria 7 (dal 26’ s.t. Colombo 7)

Pessina 6,5

Obiang 6,5

Hernani 7 (dal 1’ s.t. Bakoune 6,5)

Azzi 7 (dal 44’ s.t. Brorsson s.v.)

Cutrone 6,5 (dal 41’ s.t. Alvarez s.v.)

Petagna 7,5 (dal 26’ s.t. Mota 6)

Panchina: Pizzignacco, Strajnar, Forson, Keita, Capolupo, Colpani, Caso

Allenatore: Bianco 7,5

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6

Peda 6

Bani 7

Ceccaroni 6 (dal 19’ s.t. Johnsen 6,5)

Pierozzi 5,5 (dal 14’ s.t. Modesto 5)

Segre 6 (dal 26’ s.t. Vasic 5,5)

Ranocchia 6,5

Augello 6

Le Douaron 5,5 (dal 26’ s.t. Corona 5,5)

Palumbo 6

Pohjanpalo 5

Panchina: Gomis, Gomes, Gyasi, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani

Allenatore: Inzaghi 6

Top della partita

Delli Carri 7,5 – guida la difesa con maturità e non fa vedere palla al temuto Pohjanpalo.