Gazzetta dello Sport: “Delli Carri top. Le pagelle di Monza-Palermo”
La Gazzetta dello Sport, nelle pagelle pubblicate dopo Monza-Palermo e firmate dalla Gazzetta dello Sport, assegna i voti ai protagonisti della sfida dello U-Power Stadium. Nelle valutazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il migliore in campo è Delli Carri con 7,5, protagonista di una prestazione solida al centro della difesa brianzola. Le pagelle della Gazzetta dello Sport premiano anche Petagna e Ciurria tra i protagonisti della vittoria del Monza, mentre nel Palermo il voto più alto è quello assegnato a Bani.
Di seguito le pagelle complete pubblicate dalla Gazzetta dello Sport.
Monza (3-5-2)
Thiam 6
Ravanelli 7
Delli Carri 7,5
Lucchesi 6,5
Ciurria 7 (dal 26’ s.t. Colombo 7)
Pessina 6,5
Obiang 6,5
Hernani 7 (dal 1’ s.t. Bakoune 6,5)
Azzi 7 (dal 44’ s.t. Brorsson s.v.)
Cutrone 6,5 (dal 41’ s.t. Alvarez s.v.)
Petagna 7,5 (dal 26’ s.t. Mota 6)
Panchina: Pizzignacco, Strajnar, Forson, Keita, Capolupo, Colpani, Caso
Allenatore: Bianco 7,5
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6
Peda 6
Bani 7
Ceccaroni 6 (dal 19’ s.t. Johnsen 6,5)
Pierozzi 5,5 (dal 14’ s.t. Modesto 5)
Segre 6 (dal 26’ s.t. Vasic 5,5)
Ranocchia 6,5
Augello 6
Le Douaron 5,5 (dal 26’ s.t. Corona 5,5)
Palumbo 6
Pohjanpalo 5
Panchina: Gomis, Gomes, Gyasi, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani
Allenatore: Inzaghi 6
Top della partita
Delli Carri 7,5 – guida la difesa con maturità e non fa vedere palla al temuto Pohjanpalo.