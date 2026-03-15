Gazzetta dello Sport: “Monza, è un tris da A. Resa Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
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La Gazzetta dello Sport, nell’analisi firmata da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, racconta il successo del Monza sul Palermo come una vittoria pesante nella corsa alla promozione diretta. Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la squadra di Paolo Bianco ha blindato la propria posizione nelle prime due della classifica dopo il pareggio del Frosinone e soprattutto grazie al netto 3-0 nello scontro diretto contro i rosanero.

Nel racconto della Gazzetta dello Sport, firmato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la vittoria brianzola non è stata identica a quella dell’andata al Barbera. Se in Sicilia il Monza aveva dominato la gara, allo U-Power Stadium la squadra di Bianco ha vinto soprattutto grazie alla sua efficacia: tre tiri nello specchio e tre gol. Il Palermo, invece, ha costruito di più senza riuscire a concretizzare le occasioni create.


Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Monza ha indirizzato la partita al 18’, dopo aver contenuto il buon avvio dei rosanero. A sbloccare la gara è stato ancora Petagna, al settimo gol stagionale, sfruttando una carambola in area nata da un tentativo di Cutrone.

La Gazzetta dello Sport, nell’analisi di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, evidenzia poi il ruolo decisivo di Azzi sulla fascia sinistra. Da una sua iniziativa nasce il raddoppio firmato da Ciurria nella ripresa, ancora una volta al minuto 18. Nel finale, sempre da un’azione di Azzi, arriva anche il terzo gol segnato dal giovane Colombo.

Nel racconto della Gazzetta dello Sport, il Palermo ha comunque creato diverse opportunità. Come scrive Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno sfiorato il pareggio con Ceccaroni e Segre, trovando però le risposte decisive del portiere Thiam.

La squadra di Inzaghi ha provato a reagire anche nella ripresa con l’ingresso di Johnsen, che ha colpito l’incrocio dei pali con un tiro dal limite e ha creato altri pericoli alla difesa brianzola. Tuttavia, sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il terzo gol del Monza ha definitivamente chiuso la partita.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il problema principale del Palermo resta il rendimento negli scontri diretti. Nell’analisi di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno raccolto soltanto due punti nelle sfide contro le prime della classifica, un dato che potrebbe pesare nella corsa alla promozione.

Per la Gazzetta dello Sport, conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo dovrà ora concentrarsi sull’obiettivo minimo stagionale: consolidare almeno il terzo posto e prepararsi ai playoff come possibile strada per la Serie A.

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