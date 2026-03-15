Repubblica: “Difesa disattenta, attaccanti impalpabili. Le pagelle di Monza-Palermo”

Il quotidiano la Repubblica Palermo, nelle pagelle firmate da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, analizza le prestazioni dei giocatori rosanero dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monza. Nel giudizio pubblicato da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, tra i migliori della squadra di Inzaghi emergono Segre, Augello, Palumbo e Johnsen. Le valutazioni riportate da la Repubblica Palermo, nell’articolo di Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, evidenziano invece diverse insufficienze tra i difensori del Palermo.

Di seguito le pagelle complete pubblicate da la Repubblica Palermo e firmate da Massimo Norrito.





Palermo

Joronen 5,5

Tre gol senza avere praticamente nessuna colpa. A testimonianza del potenziale letale dell’attacco del Monza.

Peda 5,5

Aggressivo soprattutto a centrocampo, ma deve anche badare a coprire nella propria zona di competenza ed è lì che le cose si complicano.

Dal 19’ st Magnani 5,5 Partecipa alla sbandata di tutta la difesa e non riesce ad arginare gli attacchi dei brianzoli.

Bani 5,5

Sul primo gol viene superato in mischia e sul secondo è completamente sbilanciato in avanti. Sul terzo alza bandiera bianca.

Ceccaroni 6

Le cose migliori le fa in fase offensiva. È lui ad andare al tiro e a mettere in difficoltà il portiere Thiam. Si fa ammonire e Inzaghi lo sostituisce.

Dal 19’ st Johnsen 6,5 Prova a dare una scossa alla squadra. La sua voglia si concretizza in una traversa e in un tiro respinto dal portiere avversario.

Pierozzi 5,5

La sosta per squalifica deve avergli fatto male. Non è brillante come ci ha abituati in questa stagione e si limita al compitino senza mai affondare.

Dal 14’ st Rui Modesto 5 Si fa vedere soprattutto per un brutto fallo su Dani Mota. Si perde Azzi nell’azione del terzo gol.

Segre 6,5

La grinta che mette in campo è da esempio per tutti. A centrocampo, in difesa, in attacco lui c’è sempre. Sfiora il gol di testa nel primo tempo.

Dal 25’ st Vasic 5 Non riesce a incidere.

Ranocchia 5,5

A sprazzi. Qualche buona giocata, ma senza la giusta continuità.

Augello 6,5

È uno di quelli che spinge sino alla fine. Il più delle volte è efficace anche in fase di copertura.

Palumbo 6,5

Spinge tanto a centrocampo e diventa imprescindibile, tanto che Inzaghi decide di non cambiarlo nonostante sia ammonito.

Le Douaron 5,5

Un po’ come nelle ultime gare. Si sbatte in avanti, crea scompiglio nella difesa del Monza, ma non tira quasi mai e quando lo fa non centra la porta e da un attaccante ci si aspetta anche che tiri.

Dal 25’ st Corona 5,5 Entra nel momento di maggiore difficoltà e non riesce a dare una mano alla squadra.

Pohjanpalo 5,5

È vero che non gli si può chiedere che segni sempre e che se il Palermo è in quella posizione di classifica gran merito è anche suo, ma è pure vero che, oltre a non tirare quasi mai, non sembra partecipare alla manovra offensiva. Insomma, una giornata storta. Capita anche ai migliori.