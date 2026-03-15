Repubblica: “Rosa, serata da cancellare. Il Monza segna tre gol, la corsa alla A si complica”

Il quotidiano la Repubblica Palermo, nell’articolo firmato da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, analizza la pesante sconfitta del Palermo sul campo del Monza. Nel racconto di Massimo Norrito pubblicato su la Repubblica Palermo, i brianzoli replicano il risultato dell’andata imponendosi ancora per 3-0 e complicando la corsa dei rosanero verso la promozione diretta.

Secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il risultato finale appare severo rispetto a quanto visto in campo. Il Monza ha infatti realizzato tre gol con tre tiri nello specchio della porta, mentre il Palermo ha prodotto molto gioco senza riuscire a concretizzare le occasioni create.





Nel racconto di la Repubblica Palermo, firmato da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la squadra di Inzaghi ha iniziato la partita con personalità e aggressività, dimostrando di voler affrontare lo scontro diretto senza timori reverenziali. Tuttavia, come sottolinea la Repubblica Palermo, alla prima vera azione offensiva dei padroni di casa è arrivato il vantaggio del Monza: Petagna, al 18’, ha sfruttato un rimpallo in area battendo Joronen.

L’analisi di Massimo Norrito su la Repubblica Palermo evidenzia come il Palermo abbia reagito immediatamente, spinto anche dai tremila tifosi rosanero presenti sugli spalti. I rosanero si sono resi pericolosi con una conclusione di Ceccaroni e soprattutto con il colpo di testa di Segre al 36’, neutralizzato da una grande parata di Thiam.

Nel racconto di la Repubblica Palermo, però, emerge anche uno dei limiti della squadra di Inzaghi: Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B, è rimasto a lungo fuori dal gioco e non ha trovato palloni giocabili, mentre Le Douaron ha provato a muoversi su tutto il fronte offensivo senza però riuscire a trovare la giocata decisiva.

Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, anche nella ripresa il copione della partita non cambia. Il Palermo continua a spingere ma al primo affondo il Monza trova il raddoppio: Azzi scappa sulla sinistra e serve Ciurria che insacca il 2-0.

Nel finale, racconta la Repubblica Palermo, il Palermo prova a reagire. Johnsen colpisce una traversa con un tiro da fuori e sembra poter riaprire la gara, ma il Monza colpisce ancora in contropiede. A due minuti dal novantesimo Azzi lancia Colombo che firma il definitivo 3-0.

Secondo Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, il risultato pesa soprattutto sulla classifica: il Palermo scivola a sei punti dal secondo posto proprio quando mancano otto giornate alla fine del campionato. Un colpo duro per le ambizioni di promozione diretta della squadra di Inzaghi.

Ora, conclude la Repubblica Palermo, i rosanero dovranno voltare subito pagina: martedì al Barbera arriverà la Juve Stabia e per il Palermo sarà fondamentale ripartire con una vittoria.