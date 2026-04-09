Orologi di lusso e presunto contrabbando: indagato Carvajal, coinvolti altri sei calciatori
Scoppia un nuovo caso giudiziario nel mondo del calcio internazionale. Un giudice andorrano ha iscritto nel registro degli indagati sette calciatori, tra cui il capitano del Real Madrid Daniel Carvajal, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema di contrabbando legato all’acquisto di orologi di lusso.
L’INCHIESTA
L’indagine è coordinata dal magistrato Juan Carles Moynat e ruota attorno a una società con sede ad Andorra, sospettata di aver aggirato il pagamento delle imposte su beni di alta gamma.
Secondo gli atti, il meccanismo prevedeva la vendita di orologi di marchi prestigiosi come Rolex e Patek Philippe attraverso il Principato, evitando così IVA e dazi doganali durante l’importazione in Spagna.
Un sistema definito “classico” dagli inquirenti:
separazione tra merce e documentazione
trasferimenti tra Andorra e Spagna senza dichiarazioni
in alcuni casi spedizioni senza fattura
I CALCIATORI COINVOLTI
Oltre a Carvajal, risultano indagati:
David Silva (ritirato)
Santi Cazorla (Real Oviedo)
Giovani Lo Celso (Betis)
Thomas Partey (Villarreal)
Cesar Azpilicueta (Siviglia)
Joan Bernat (Eibar)
Le autorità spagnole sono state coinvolte per interrogare i giocatori “in qualità di investigati” su acquisto, consegna e trasporto degli orologi.
LE CIFRE
Le somme contestate sono rilevanti:
Partey: oltre 400mila euro per tre orologi
Bernat: circa 367mila euro
Silva: quasi 300mila euro
Carvajal: un Rolex Daytona da 64.800 euro acquistato nel 2021
IL RUOLO DEI CALCIATORI
Al momento, i giocatori vengono considerati figure secondarie rispetto agli organizzatori del sistema.
Il principale indagato è l’imprenditore Diego G.C., titolare della società Best In Asociados, già in custodia cautelare dal 2025 con accuse di contrabbando e riciclaggio.
INDAGINE APERTA
L’inchiesta resta in corso e punta a chiarire il ruolo effettivo dei calciatori nella presunta rete.
Gli sviluppi potrebbero portare a nuovi interrogatori e ulteriori accertamenti sulle operazioni effettuate negli ultimi anni.