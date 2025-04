Serie C Girone C: Trapani sconfitto dalla Casertana, vittoria vitale per il Messina. I risultati e la classifica finale

Si è conclusa in questi istanti la 38esima e ultima giornata di regular season del Girone C di Serie C. La capolista Avellino e la seconda della classe Audace Cerignola concludono il campionato con un successo: i campani rifilano un 2 a 1 all’Altamura, mentre i pugliesi superano il Latina 1 a o.

Vittoria in extremis per 1-2 del Catania a Potenza, che si piazza così al quinto posto evitando di farsi sorpassare dal Benevento, che si impone con lo stesso risultato in casa del Giugliano. Il Sorrento perde 1 a o contro la Cavese, mentre la novità della serata riguarda l’intrigo salvezza. Il 2 a 1 contro la Juventus Next Gen permette al Messina di andare ai playout, ma i piemontesi vanno comunque ai playoff in quanto il Trapani perde in casa 0-1 contro la Casertana: quest’ultima, supera il Foggia, che non va oltre lo 0 a o a Picerno, e si salva senza passare dai playout. I rossoneri e il Messina si giocheranno dunque la permanenza in Serie C allo spareggio.

Di seguito i risultati finali:

Messina-Juventus Next Gen 2-1 (22′ Tordini, 28’Garofalo, 49′ Amaradio)

Potenza-Catania 1-2 (13′ Raimo, 66′ Castorani, 90′ Inglese)

Trapani-Casertana 0-1 (11′ Vano)

Avellino-Altamura 2-1 (25′ Patierno, 45′ + 1 Lescano, 90’+ 6 Sabbatani)

Audace Cerignola-Latina 1-0 (83′ Volpe)

Cavese-Sorrento 1-0 (22′ Sorrentino)

Picerno-Foggia 0-0

Giugliano-Benevento 1-2 (19′ Capellini, 74′ Pinato, 85′ Nepi)

CLASSIFICA FINALE

Avellino 75 punti

Audace Cerignola 67 punti

Monopoli – 57 punti

Crotone – 54 punti

Catania – 53 punti

Benevento – 52 punti

Potenza – 49 punti

Picerno – 48 punti

Juventus U23 – 44 punti

Giugliano – 43 punti

Trapani – 41 punti

Cavese – 41 punti

Altamura – 37 punti

Sorrento – 35 punti

Latina – 34 punti

Casertana – 32 punti

Foggia – 31 punti

ACR Messina – 25 punti

Turris – 0 punti

Taranto – 0 punti

