Niente playoff per il Trapani, ai playout sarà Foggia-Messina. Tutti i verdetti del Girone C di Serie C

La 38esima e ultima giornata di Serie C è giunta al termine. Se nel turno precedente sono arrivate alcune certezze aritmetiche, come ad esempio la vittoria del campionato dell’Avellino e i piazzamenti di Audace Cerignola, Monopoli e Crotone al secondo, terzo e quarto posto, andavano ancora definiti gli ultimi posti validi per l’accesso ai playoff. Nonostante le sconfitte contro Benevento (1-2) e Messina (2-1), Juventus Next Gen e Giugliano volano alla prima fase del torneo.

Per quanto riguarda la lotta salvezza, la sconfitta dei bianconeri cambia gli scenari. Il Messina, che era obbligato0 a vincere per assicurarsi la chance playout, si giocheranno la salvezza contro il Foggia, che pareggia 0 a 0 a Picerno e si fa sorpassare e beffare dalla Casertana, trionfante a Trapani per 0-1. I campani ottengono dunque la salvezza.

Serie C Girone C: Trapani sconfitto dalla Casertana, vittoria vitale per il Messina. I risultati e la classifica finale

Di seguito i verdetti finali del Girone C di Serie C:

Avellino promosso in Serie B;

Audace Cerignola ai quarti di finale dei playoff;

Monopoli agli ottavi di finale dei playoff;

Crotone ai sedicesimi dei playoff;

Catania, Benevento, Potenza, Picerno, Juventus Next Gen e Giugliano alla prima fase dei playoff;

Foggia e Messina ai playout;

Turris e Taranto escluse a campionato in corso.