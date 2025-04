Serie A: Lecce avanti sull’Atalanta, il Napoli doma il Toro grazie a McTominay. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite di stasera della Serie A, valide per la 34esima giornata di campionato. A Bergamo, in un clima surreale in rispetto di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce morto pochi giorni fa, i pugliesi sono avanti 0-1 grazie al rigore trasformato da Karlsson.

Allo stadio “Maradona”, invece, il Napoli vuole approfittare della vittoria della Roma contro l’Inter ed è al momento in vantaggio 2 a 0 contro il Torino: il solito McTominay sblocca subito la gara su assist di Anguissa e poi, servito da Politano, sigla la doppietta al 42′. In questo momento i partenopei sarebbero primi in classifica a +3 sui nerazzurri.