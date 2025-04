Atalanta-Lecce: tutto lo stadio fischia l’inno della Serie A. Giallorossi in campo con una maglia bianca

Nonostante la morte di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce, avvenuta nelle scorse ore, la Lega Serie A ha spostato il match fra i pugliesi e i bergamaschi soltanto di due giorni. La gara, programmata per venerdì 25 aprile, si sta disputando in questi istanti, generando le polemiche dell’intero mondo del calcio. Il club giallorosso, che qualche ora prima ha pubblicato un critico e comprensibile comunicato verso contro la Lega Serie A, è sceso comunque in campo ma con una maglia bianca e con la scritta: “Nessun dolore, nessun colore”.

Il Gewiss Stadium, intanto, si unisce al dolore del Lecce. Il 47enne fisioterapista è stato ricordato qualche minuto prima del fischio d’inizio, tra gli applausi del pubblico che poi, durante l’inno della Serie A, ha fischiato pesantemente. Inoltre, anche la curva atalantina non esporrà striscioni e non intonerà dei cori per rispetto di Fiorita.