Serie C Girone C: Messina e Casertana avanti contro Juve U23 e Trapani, pari tra Picerno e Foggia. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite valide per l’ultima giornata di regular season del Girone C di Serie C. Di seguito i risultati parziali:

Messina-Juventus Next Gen 2-0 (22′ Tordini, 28’Garofalo)

Potenza-Catania 0-1 (13′ Raimo)

Trapani-Casertana 0-1 (11′ Vano)

Avellino-Altamura 2-0 (25′ Patierno, 45′ + 1 Lescano)

Audace Cerignola-Latina 0-0

Cavese-Sorrento 1-0 (22′ Sorrentino)

Picerno-Foggia 0-0

Giugliano-Benevento 0-1 (19′ Capellini)