Castori dopo Sudtirol-Juve Stabia: «Giocheremo ogni tre giorni, non sarà facile ricaricarsi»

Oggi pomeriggio, domenica 27 aprile, il Südtirol ha vinto per 2 a 0 contro la Juve Stabia e ha conquistato punti fondamentali per la lotta salvezza. Fabrizio Castori, tecnico dei biancorossi, i quali affronteranno il Palermo giovedì 1 maggio in occasione della 36esima giornata, ha parlato nella consueta conferenza stampa post-partita:

«È stata una vittoria meritata. C’è stata la reazione della squadra. Era una partita che dovevamo assolutamente vincere, dovevamo capitalizzarla sfruttando al massimo i punti in casa perché abbiamo fuori scontri difficili. Noi avevamo fatto una rincorsa clamorosa dall’ultimo posto. Qualcosa prima o poi paghi come tutto, come condizione, come mentalità. Abbiamo accusato un normale calo ma non ha rappresentato un alibi. Abbiamo riconquistato la migliore condizione anche di alcuni calciatori. Adesso giocheremo ogni tre giorni e non sarà facile ricaricarsi. Se un calciatore ha qualche problema meglio tenerlo a riposo che perderlo definitivamente. Espulsione? Non ne voglio parlare. Non c’è spiegazione secondo me. Parlavo con il quarto uomo, pensava stessi protestando, ne prendo atto».