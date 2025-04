Pagliuca: «Il Sudtirol ha fatto meglio. Se continuiamo così giocheremo un brutto finale»

L’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha parlato dopo la sconfitta rimediata questo pomeriggio contro il Sudtirol.

«Complimenti al Sudtirol che ha fatto meglio di noi a livello agonistico e caratteriale. Squadra lenta, se si gioca così si fa fatica, segnale che se si gioca così facciamo un brutto finale di campionato. Siamo strafelici di quello fatto, fare punti oggi ci proiettava in un qualcosa di fantastico ma se si gioca così buttiamo al vento tutto. Testa a giovedì, troviamo le energie per affrontare questo finale di stagione nel migliore dei modi. Concentrazione da parte di tutti, allenatore in primis e a seguire staff tecnico e calciatori, creiamo le condizioni per fare bene e ripartiamo da questi 50 punti».