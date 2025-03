Nel Girone C di Serie C, la sfida tra Trapani e Giugliano è accesa e vede le due squadre rientrare negli spogliatoi sull’1-1. Il Giugliano è passato in vantaggio al 35’ con Del Sole, ma il Trapani ha reagito prontamente trovando il pareggio al 42’ grazie ad Anatriello. Dopo un primo tempo equilibrato, entrambe le squadre cercheranno nella ripresa il gol decisivo per conquistare i tre punti.

