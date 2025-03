Serie C Girone A: Albinoleffe avanti, pari per Pro Vercelli e Triestina. I risultati parziali

Si chiudono i primi tempi nel Girone A di Serie C, con pochi gol e tanta tensione in campo. Il Caldiero Terme è avanti sul Novara per 1-0, mentre Pro Vercelli-Virtus Verona e Triestina-Pro Patria restano bloccate sullo 0-0. L’unico altro vantaggio è dell’Albinoleffe, che conduce 1-0 in trasferta contro l’Union Clodiense. Nella ripresa ci si aspetta maggiore incisività da parte delle squadre in lotta per i tre punti.

Risultati parziali Girone A:

Caldiero Terme-Novara 1-0

Pro Vercelli-Virtus Verona 0-0

Triestina-Pro Patria 0-0

Union Clodiense-Albinoleffe 0-1