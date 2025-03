Serie B: Catanzaro avanti di un gol all’intervallo sul Cosenza

Il primo tempo del derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Pietro Iemmello al 20’. L’attaccante, implacabile contro il Cosenza, ha sfruttato un assist di Situm per trafiggere Micai da pochi passi, firmando la sua ottava rete contro i rossoblù e la quattordicesima in campionato.

Dopo il vantaggio, il Catanzaro ha controllato il gioco con ordine, mentre il Cosenza ha provato a reagire, sfiorando il pareggio con Mazzocchi e Caporale, fermati da imprecisioni e dall’attento Pigliacelli. Il secondo tempo si preannuncia combattuto, con i rossoblù a caccia del pareggio e i giallorossi determinati a difendere il vantaggio.