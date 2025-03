Palermo, Dionisi verso l’addio: domani si deciderà il suo futuro

Secondo quanto riportato da Italpress, il futuro di Alessio Dionisi sulla panchina del Palermo sarebbe appeso a un filo. La pesante sconfitta interna contro la Cremonese, con i rosanero che hanno dilapidato un doppio vantaggio, ha fatto scattare profonde riflessioni all’interno della società, che starebbe valutando seriamente l’ipotesi di un cambio in panchina.

Una decisione definitiva potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì 17 marzo, con la dirigenza che sta ponderando se affidare la squadra a un nuovo tecnico per cercare di dare una svolta al finale di stagione. Con la corsa ai playoff ancora aperta, il Palermo potrebbe optare per un cambio di guida per tentare di raddrizzare il cammino nelle ultime giornate del campionato di Serie B.

Restano ora da capire le intenzioni della società e i possibili nomi per un eventuale sostituto. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.