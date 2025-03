Serie A: Fiorentina avanti 2-0 sulla Juventus dopo i primi 45′

La Fiorentina chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 sulla Juventus. Dopo un inizio equilibrato, i viola sbloccano il match al 15′ con Robin Gosens, bravo a sfruttare un rimpallo in area e segnare di sinistro. Tre minuti dopo arriva il raddoppio con Rolando Mandragora, che dal limite dell’area trova l’angolino basso con un tiro sporco ma efficace. La Juventus prova a reagire con qualche conclusione dalla distanza, ma senza impensierire la difesa avversaria. La Fiorentina gestisce il vantaggio con ordine, mentre i bianconeri faticano a rendersi pericolosi.

