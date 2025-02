Serie C Girone C: gol e spettacolo tra Foggia e Potenza, vince di misura l’Audace Cerignola. I risultati e la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C. Gol e spettacolo tra Foggia e Potenza, le due squadre si divertono e fanno divertire i tifosi sugli spalti. Il match termina con sette reti e con la vittoria del Potenza per 3-4. Vince di misura l’Audace Cerignola che riesce comunque ad allungare in vetta.

I risultati:

Foggia-Potenza 3-4 (Siatrunis 2′, 60′; Petrungaro 14′; Gala 38′, 48′; Mazzeo 54′)

Sorrento-Audace Cerignola 0-1 (Salvemini 38′)

CLASSIFICA

Audace Cerignola – 57 punti

Avellino – 52 punti

Monopoli – 49 punti

Potenza – 49 punti

Benevento – 48 punti

Crotone – 46 punti

Giugliano – 41 punti

Picerno – 40 punti

Catania – 40 punti

Trapani – 39 punti

Sorrento – 38 punti

Juventus U23 – 36 punti

Foggia – 35 punti

Altamura – 34 punti

Cavese – 33 punti

Latina – 30 punti

Casertana – 28 punti

ACR Messina – 25 punti

Turris – 6 punti

Taranto – 6 punti