Spezia-Catanzaro, D’Angelo: «Il risultato fa parte del gioco»

Al termine della sfida tra Spezia e Catanzaro, è intervenuto l’attuale tecnico degli aquilotti D’Angelo che ha commentato la sfida:

«Abbiamo creato tanto, non possiamo rimproverarci nulla. Il risultato fa parte del gioco, adesso bisogna guardare avanti. In settimana abbiamo avuto tanti indisponibili, tra cui lo stesso Lapadula. Ma sono situazioni che possono capitare. Rosso? In Italia abbiamo una concezione errata del VAR, al minimo contatto gli arbitri vengono richiamati al monitor. La palla ballava sulla linea di porta, normale ci sia un po’ di foga, ma in generale avevamo quattro ammoniti dopo 16 minuti di gioco. Abbiamo apprezzato la vicinanza della tifoseria, ci sta il dispiacere per la sconfitta. Il Catanzaro i primi 35 minuti è stato in difficoltà, in generale avremmo meritato il pareggio. Di Serio? Stava bene, ho scelto lui perché pensavo che gli avversari ci avrebbe affrontato in modo diverso. L’ho sostituito a fine primo perché ho visto che ci aspettavano bassi».