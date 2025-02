Brescia-Sudtirol, Castori: «Portare a casa un punto non era facile»

Al termine della sfida tra Brescia e Sudtirol, è intervenuto l’attuale tecnico dei biancorossi Castori per commentare il match:

«C’è rammarico: è stata una partita combattuta, non siamo riusciti a buttare dentro occasioni clamorose. Portiamo a casa un ottimo punto contro una squadra che di fatto ha le nostre stesse problematiche. Nel primo tempo abbiamo fatto il nostro calcio prendendoli nella loro metà campo; nel secondo tempo ci siamo più compattati evitando qualsiasi contropiede. Questa era uno scontro diretto e portare a casa un punto qui non era facile. Non è un punto guadagnato né due punti persi: è un pareggio, punto. Prendo per buone la prestazione e la solidità mostrata. Casiraghi? Accettiamo le prodezze, accettiamo anche gli errori. Abbiamo fatto una grandissima ripartenza, peccato per il gol sbagliato di pochi centimetri. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, poi nella ripresa abbiamo avuto più equilibrio. Molina era in difficoltà, l’ho dovuto togliere per non restare in dieci».