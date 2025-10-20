Serie C, Girone B: Vis Pesaro avanti a Pontedera, pari a reti bianche tra Carpi e Ascoli. I risultati parziali

Ottobre 20, 2025

Si sono conclusi i primi tempi delle gare del Girone B di Serie C in programma oggi. A Carpi, equilibrio totale nella sfida contro l’Ascoli: 0-0 il parziale al termine dei primi 45 minuti, con poche emozioni e difese ben organizzate.

A Pontedera, invece, la Vis Pesaro chiude il primo tempo in vantaggio grazie a un episodio sfortunato per i padroni di casa: all’11’, infatti, è un autogol di Gueye a sbloccare la partita e regalare l’1-0 ai marchigiani.

 

Ottobre 20, 2025

