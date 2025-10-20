Serie B, la classifica del tifo: Palermo al primo posto davanti a tutti

La Serie B continua a sorprendere, non solo per l’equilibrio e la competitività sul campo, ma anche per il calore e la passione che si respirano sugli spalti. Il campionato cadetto si conferma, stagione dopo stagione, uno dei più seguiti d’Europa in termini di pubblico allo stadio. E in questo avvio di stagione 2025/26 c’è una regina incontrastata in termini di tifo: il Palermo.

Palermo primo per spettatori totali e media a partita

I rosanero stanno dimostrando un attaccamento alla maglia senza pari. Con 160.267 spettatori totali in cinque partite casalinghe, il Palermo è nettamente primo in classifica, staccando di gran lunga la Sampdoria, seconda con poco più di 94mila presenze. Ma il dato più impressionante riguarda la media spettatori: 32.053 tifosi a partita, un numero che fa impallidire anche alcune squadre di Serie A.

Il “Renzo Barbera”, dunque, si conferma una delle piazze più calde e vive del panorama calcistico italiano. La spinta del pubblico rappresenta un fattore determinante per le ambizioni del club siciliano, deciso a recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione.

📊 Classifica spettatori totali (aggiornata al 20 ottobre 2025)

Palermo – 160.267 (5 partite)

Sampdoria – 94.090 (4 partite)

Spezia – 46.336 (5 partite)

Frosinone – 42.946 (4 partite)

Modena – 42.780 (4 partite)

Pescara – 40.526 (5 partite)

Bari – 38.752 (3 partite)

Catanzaro – 37.813 (4 partite)

Cesena – 36.226 (3 partite)

Reggiana – 35.749 (4 partite)

Empoli – 32.820 (5 partite)

Venezia – 31.168 (4 partite)

Mantova – 29.988 (4 partite)

Avellino – 29.647 (3 partite)

Monza – 25.940 (4 partite)

Padova – 20.549 (3 partite)

Juve Stabia – 17.127 (4 partite)

Sudtirol – 16.234 (4 partite)

Carrarese – 12.611 (4 partite)

Entella – 12.412 (4 partite)

📈 Media spettatori per gara

Palermo – 32.053

Sampdoria – 23.523

Bari – 12.857

Cesena – 12.075

Frosinone – 10.737

Modena – 10.695

Avellino – 9.882

Catanzaro – 9.453

Spezia – 9.267

Reggiana – 8.937

Pescara – 8.105

Venezia – 7.792

Mantova – 7.497

Padova – 6.850

Empoli – 6.564

Monza – 6.485

Juve Stabia – 4.282

Sudtirol – 4.059

Carrarese – 3.153

Entella – 2.284