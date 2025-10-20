Serie B, la classifica del tifo: Palermo al primo posto davanti a tutti
La Serie B continua a sorprendere, non solo per l’equilibrio e la competitività sul campo, ma anche per il calore e la passione che si respirano sugli spalti. Il campionato cadetto si conferma, stagione dopo stagione, uno dei più seguiti d’Europa in termini di pubblico allo stadio. E in questo avvio di stagione 2025/26 c’è una regina incontrastata in termini di tifo: il Palermo.
Palermo primo per spettatori totali e media a partita
I rosanero stanno dimostrando un attaccamento alla maglia senza pari. Con 160.267 spettatori totali in cinque partite casalinghe, il Palermo è nettamente primo in classifica, staccando di gran lunga la Sampdoria, seconda con poco più di 94mila presenze. Ma il dato più impressionante riguarda la media spettatori: 32.053 tifosi a partita, un numero che fa impallidire anche alcune squadre di Serie A.
Il “Renzo Barbera”, dunque, si conferma una delle piazze più calde e vive del panorama calcistico italiano. La spinta del pubblico rappresenta un fattore determinante per le ambizioni del club siciliano, deciso a recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla promozione.
📊 Classifica spettatori totali (aggiornata al 20 ottobre 2025)
Palermo – 160.267 (5 partite)
Sampdoria – 94.090 (4 partite)
Spezia – 46.336 (5 partite)
Frosinone – 42.946 (4 partite)
Modena – 42.780 (4 partite)
Pescara – 40.526 (5 partite)
Bari – 38.752 (3 partite)
Catanzaro – 37.813 (4 partite)
Cesena – 36.226 (3 partite)
Reggiana – 35.749 (4 partite)
Empoli – 32.820 (5 partite)
Venezia – 31.168 (4 partite)
Mantova – 29.988 (4 partite)
Avellino – 29.647 (3 partite)
Monza – 25.940 (4 partite)
Padova – 20.549 (3 partite)
Juve Stabia – 17.127 (4 partite)
Sudtirol – 16.234 (4 partite)
Carrarese – 12.611 (4 partite)
Entella – 12.412 (4 partite)
📈 Media spettatori per gara
Palermo – 32.053
Sampdoria – 23.523
Bari – 12.857
Cesena – 12.075
Frosinone – 10.737
Modena – 10.695
Avellino – 9.882
Catanzaro – 9.453
Spezia – 9.267
Reggiana – 8.937
Pescara – 8.105
Venezia – 7.792
Mantova – 7.497
Padova – 6.850
Empoli – 6.564
Monza – 6.485
Juve Stabia – 4.282
Sudtirol – 4.059
Carrarese – 3.153
Entella – 2.284