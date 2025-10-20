Padova, aumentata la capienza dello Stadio Euganeo: più tifosi biancoscudati sugli spalti

Buone notizie per i tifosi del Padova: il club potrà contare su una presenza ancora più numerosa allo Stadio Euganeo. A renderlo noto è stata la stessa società biancoscudata con un comunicato ufficiale, pubblicato attraverso i propri canali, che annuncia un importante incremento della capienza dell’impianto padovano per il resto della stagione 2025/26.

L’ampliamento arriva dopo la riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza, che ha dato il via libera a una modifica nella capienza della Tribuna Est, aumentando i posti disponibili e concedendo anche una deroga straordinaria per un big match in arrivo.

Il comunicato ufficiale del Calcio Padova:

“Il Calcio Padova comunica che, a seguito della riunione odierna della Commissione Provinciale di Vigilanza, la capienza della Tribuna Est è stata aumentata di 410 posti per tutta la durata della stagione, portando la capienza totale del lato est a 4.097 posti a sedere e la capienza totale dello stadio Euganeo a 8.665 posti a sedere. Inoltre, in occasione della gara Padova – Venezia del 22 novembre 2025, è stata concessa una deroga per ulteriori 1.000 posti a sedere nel settore Tribuna Ovest nord.

La società ringrazia le autorità competenti, nelle figure del Vice Prefetto, del Questore, dell’Amministrazione Comunale e dei membri della Commissione per la sensibilità dimostrata nel consentire alla tifoseria biancoscudata di seguire la squadra in numero sempre maggiore nelle gare casalinghe”.