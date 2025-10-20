Serie A, Cremonese avanti all’intervallo: Udinese sotto 1-0

La Cremonese chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro l’Udinese grazie a una partenza brillante e a una rete arrivata nei primissimi minuti di gioco. Al termine dei primi 45 minuti allo Stadio Giovanni Zini, il parziale è di 1-0 per i padroni di casa.

A decidere il match finora è stato Filippo Terracciano, autore del gol che ha sbloccato la gara al 4′: su una punizione ben calciata dalla trequarti, il centrocampista ha staccato in volo e con un colpo di testa preciso ha trafitto Maduka Okoye, insaccando sotto la traversa.

L’Udinese ha provato a reagire ma ha faticato a trovare spazi utili, con Zaniolo tra i più attivi nel cercare soluzioni offensive, anche se spesso impreciso. I friulani sono apparsi nervosi e hanno collezionato diversi falli, con ben due ammonizioni nel primo tempo (Goglichidze e Karlstrom).

La Cremonese ha sfiorato il raddoppio al 32’ con Federico Bonazzoli, sfortunato nel colpire la traversa con un gran tiro dall’interno dell’area.