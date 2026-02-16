Serie C, Girone B: Ternana corsara a Pineto, colpo Campobasso a Pesaro. Classifica aggiornata
Nel Girone B di Serie C spicca il netto successo esterno della Ternana, che espugna il campo del Pineto con un secco 3-0 firmato da Dubickas, Martella e Pettinari.
Colpo importante anche del Campobasso, che batte 2-1 la Vis Pesaro in trasferta: dopo il botta e risposta tra Machin e Salines, è Gargiulo all’89’ a regalare tre punti pesantissimi agli ospiti.
Classifica aggiornata
Arezzo – 59
Ravenna – 52
Ascoli – 50
Juventus U23 – 39
Pianese – 37
Ternana – 36
Campobasso – 36
Pineto – 36
Gubbio – 33
Vis Pesaro – 31
Guidonia – 31
Livorno – 31
Forlì – 30
Carpi – 29
Bra – 25
Perugia – 24
Sambenedettese – 24
Torres – 24
Pontedera – 17
Rimini – 0