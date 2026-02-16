Serie C, Girone B: Ternana corsara a Pineto, colpo Campobasso a Pesaro. Classifica aggiornata

Nel Girone B di Serie C spicca il netto successo esterno della Ternana, che espugna il campo del Pineto con un secco 3-0 firmato da Dubickas, Martella e Pettinari.

Colpo importante anche del Campobasso, che batte 2-1 la Vis Pesaro in trasferta: dopo il botta e risposta tra Machin e Salines, è Gargiulo all’89’ a regalare tre punti pesantissimi agli ospiti.

Classifica aggiornata

 
Arezzo – 59

Ravenna – 52

Ascoli – 50

Juventus U23 – 39

Pianese – 37

Ternana – 36

Campobasso – 36

Pineto – 36

Gubbio – 33

Vis Pesaro – 31

Guidonia – 31

Livorno – 31

Forlì – 30

Carpi – 29

Bra – 25

Perugia – 24

Sambenedettese – 24

Torres – 24

Pontedera – 17

Rimini – 0

