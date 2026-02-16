Serie C, Girone A: Cittadella e Pergolettese vincono, pari tra Ospitaletto e Inter U23. Classifica aggiornata
Giornata ricca di emozioni nel Girone A di Serie C. Il Cittadella supera 2-1 il Renate grazie alla doppietta di Rabbi, decisiva dopo il momentaneo pari firmato da De Zen allo scadere del primo tempo.
Spettacolare 2-2 tra Ospitaletto e Inter U23, con continui ribaltamenti di fronte e gol fino all’84’. Successo interno invece per la Pergolettese, che ribalta l’iniziale vantaggio dell’Union Brescia grazie alla doppietta di Joauhari e porta a casa un prezioso 2-1.
Classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 66
Brescia – 50
Lecco – 49
Trento – 44
Alcione Milano – 43
Cittadella – 42
Renate – 42
Inter U23 – 40
Pro Vercelli – 38
Lumezzane – 36
Giana Erminio – 35
AlbinoLeffe – 33
Novara – 32
Arzignano – 30
Ospitaletto – 29
Dolomiti Bellunesi – 29
Pergolettese – 26
Virtus Verona – 20
Pro Patria – 16
Triestina – 4