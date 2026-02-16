Serie C, Girone A: Cittadella e Pergolettese vincono, pari tra Ospitaletto e Inter U23. Classifica aggiornata

Giornata ricca di emozioni nel Girone A di Serie C. Il Cittadella supera 2-1 il Renate grazie alla doppietta di Rabbi, decisiva dopo il momentaneo pari firmato da De Zen allo scadere del primo tempo.

Spettacolare 2-2 tra Ospitaletto e Inter U23, con continui ribaltamenti di fronte e gol fino all’84’. Successo interno invece per la Pergolettese, che ribalta l’iniziale vantaggio dell’Union Brescia grazie alla doppietta di Joauhari e porta a casa un prezioso 2-1.

Classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 66

Brescia – 50

Lecco – 49

Trento – 44

Alcione Milano – 43

Cittadella – 42

Renate – 42

Inter U23 – 40

Pro Vercelli – 38

Lumezzane – 36

Giana Erminio – 35

AlbinoLeffe – 33

Novara – 32

Arzignano – 30

Ospitaletto – 29

Dolomiti Bellunesi – 29

Pergolettese – 26

Virtus Verona – 20

Pro Patria – 16

Triestina – 4