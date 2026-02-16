Serie A: Lecce cinico, Cagliari punito 0-2 al Domus. La classifica aggiornata
Colpo esterno del Lecce, che espugna il campo del Cagliari con un secco 2-0 al termine di una gara combattuta, soprattutto nel primo tempo. I rossoblù tengono bene il campo e sfiorano il vantaggio in più occasioni, in particolare con Zappa e con la grande conclusione dalla distanza di Sulemana che esce di poco.
La partita si sblocca al 65’: su punizione battuta da Sottil, Omri Gandelman svetta in area e di testa firma lo 0-1, battendo Caprile da distanza ravvicinata. Il Cagliari prova a reagire, va vicino al pari con un colpo di testa clamorosamente fallito da Obert, ma al 76’ arriva il colpo del ko: ripartenza rapida dei salentini e destro preciso di Ylber Ramadani all’angolino, con il VAR che conferma la regolarità del gol.
Nel finale il Lecce gestisce il doppio vantaggio nonostante l’infortunio a Coulibaly, mentre il Cagliari spinge senza trovare il gol. Finisce 0-2: tre punti pesanti per la squadra di Di Francesco, che rilancia le proprie ambizioni salvezza, mentre i sardi restano invischiati nella parte bassa della classifica di Serie A.
Classifica Serie A aggiornata (squadre e punti)
Inter – 61
Milan – 53
Napoli – 50
Roma – 47
Juventus – 46
Atalanta – 42
Como – 41
Bologna – 33
Lazio – 33
Sassuolo – 32
Udinese – 32
Parma – 29
Cagliari – 28
Torino – 27
Genoa – 24
Cremonese – 24
Lecce – 24
Fiorentina – 21
Pisa – 15
Verona – 15