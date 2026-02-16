Serie A: Lecce cinico, Cagliari punito 0-2 al Domus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file5 (8)

Colpo esterno del Lecce, che espugna il campo del Cagliari con un secco 2-0 al termine di una gara combattuta, soprattutto nel primo tempo. I rossoblù tengono bene il campo e sfiorano il vantaggio in più occasioni, in particolare con Zappa e con la grande conclusione dalla distanza di Sulemana che esce di poco.

La partita si sblocca al 65’: su punizione battuta da Sottil, Omri Gandelman svetta in area e di testa firma lo 0-1, battendo Caprile da distanza ravvicinata. Il Cagliari prova a reagire, va vicino al pari con un colpo di testa clamorosamente fallito da Obert, ma al 76’ arriva il colpo del ko: ripartenza rapida dei salentini e destro preciso di Ylber Ramadani all’angolino, con il VAR che conferma la regolarità del gol.

Nel finale il Lecce gestisce il doppio vantaggio nonostante l’infortunio a Coulibaly, mentre il Cagliari spinge senza trovare il gol. Finisce 0-2: tre punti pesanti per la squadra di Di Francesco, che rilancia le proprie ambizioni salvezza, mentre i sardi restano invischiati nella parte bassa della classifica di Serie A.

Classifica Serie A aggiornata (squadre e punti)

Inter – 61

Milan – 53

Napoli – 50

Roma – 47

Juventus – 46

Atalanta – 42

Como – 41

Bologna – 33

Lazio – 33

Sassuolo – 32

Udinese – 32

Parma – 29

Cagliari – 28

Torino – 27

Genoa – 24

Cremonese – 24

Lecce – 24

Fiorentina – 21

Pisa – 15

Verona – 15

