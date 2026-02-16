Pescara, Sebastiani: «Venezia, Palermo e Frosinone? Sulla carta non dovremo presentarci, ma sono fiducioso»

Torna a far discutere Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, che dopo l’ultima gara contro l’Avellino è intervenuto con parole forti sul tema arbitrale e sull’utilizzo del VAR. In riferimento alla presunta simulazione dell’attaccante Olzer, Sebastiani ha dichiarato: «Quando giochiamo noi il VAR non funziona. A meno che non ci sia stato uno sparo difficilmente un giocatore simula, ma ci rido sopra».

Il numero uno biancazzurro ha poi aggiunto: «Gli errori si fanno e lo abbiamo visto in Inter-Juve», citando il big match di Serie A come esempio di come anche ai massimi livelli non manchino episodi controversi.

Sebastiani si è quindi soffermato sul ritorno alla vittoria in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza: «Abbiamo fatto una grande partita su un campo non facile, nel primo tempo ci è mancato solo il gol, ma poi un gran gol di Brugman ci ha dato la vittoria e questa è la risposta alla gente che pensa che questa squadra sia scarsa. Adesso ci sono tutti e speriamo di continuare. Abbiamo tre partite difficili ma vedere questa squadra dà fiducia. Questo gruppo darà tutto fino alla fine».

Infine uno sguardo al futuro, con un calendario impegnativo che vedrà il Pescara affrontare Venezia, Palermo e Frosinone: «Sulla carta non dovremo presentarci, ma vedendo oggi la squadra sono fiducioso».