Avellino, casting aperto per la panchina: contatti con Pagliuca

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
pagliuca

Continua il casting dell’Avellino per la scelta del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoverde ha avviato in queste ore contatti diretti con Guido Pagliuca, ex tecnico dell’Empoli, attraverso una call esplorativa.

Nella short list dell’Avellino restano però anche William Viali e Fabio Caserta, con i quali la società sta discutendo i dettagli dei rispettivi contratti. Le richieste dei due allenatori sono state memorizzate dalla dirigenza, che intende prendersi tutto il tempo necessario prima di arrivare alla decisione definitiva.

Attualmente l’Avellino occupa la 14ª posizione in Serie B con 28 punti, frutto di 7 vittorie e 7 pareggi. L’obiettivo è non sbagliare la scelta in panchina per dare una svolta al prosieguo della stagione.

