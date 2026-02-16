Serie A: pari senza reti tra Cagliari e Lecce nel primo tempo
Si chiude sullo 0-0 il primo tempo del match tra Cagliari e Lecce, una frazione intensa ma avara di gol, giocata su buoni ritmi e con diverse occasioni da entrambe le parti.
Il Cagliari parte con maggiore intraprendenza, rendendosi pericoloso soprattutto con Gabriele Zappa, vicino al vantaggio prima con un tiro respinto e poi con una conclusione potente terminata di poco sopra la traversa. Da segnalare anche il colpo di testa di Ibrahim Sulemana, che non trova lo specchio per pochi centimetri.
Il Lecce risponde affidandosi alle iniziative di Riccardo Sottil, spesso nel vivo del gioco tra calci piazzati e conclusioni dalla distanza, e all’occasione più nitida capitata a Santiago Pierotti, che spreca da posizione favorevole in area.
La gara è stata anche spezzettata da diversi falli, con l’arbitro Ermanno Feliciani costretto a intervenire più volte per mantenere il controllo. Dopo un solo minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di parità, lasciando aperto ogni scenario per la ripresa.