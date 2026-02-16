Minacce all’arbitro La Penna, la dura presa di posizione dell’AIA: «Superato ogni limite di civiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file1 (28)

 

ROMA – «È stato superato ogni limite di civiltà e di sportività». Con parole nette Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’Associazione Italiana Arbitri, ha commentato le gravi minacce di morte ricevute da Federico La Penna dopo la direzione della gara Inter-Juve.

Secondo Massini, il fatto che un arbitro debba temere per la sicurezza della propria famiglia a causa di decisioni prese sul campo rappresenta un episodio che «deve indignare tutti, senza distinzioni». L’arbitro ha presentato denuncia, mentre l’AIA ha espresso piena solidarietà e vicinanza, annunciando la volontà di valutare ogni possibile azione a tutela non solo di La Penna, ma di tutti gli arbitri vittime di comportamenti «riprovevoli e penalmente rilevanti».

L’episodio, riportato dall’ANSA, riaccende il dibattito sul clima che circonda il calcio italiano e sulla necessità di difendere il rispetto delle regole e delle persone che garantiscono lo svolgimento del gioco.

file2 (21)

Serie A: pari senza reti tra Cagliari e Lecce nel primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file1 - 2026-02-16T204753.325

Simonelli: «Protocollo Var scritto da chi non conosce il gioco del calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
626048561_18424598053142686_2703562981445122019_n

Serie A, cambia il paracadute: Simonelli annuncia la svolta per le retrocesse

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 160833

Pedullà: «La Penna? Non ci siamo dimenticati di Frosinone-Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 090144

Criscitiello senza freni: «La Penna scarso non da oggi. Rocchi deve rispondere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Corriere dello Sport: "La Penna denuncia. Notte shock, minacce di morte alla famiglia"

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Inter-Juve? Troppe polemiche. Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file11 (1)

Serie A: Napoli e Roma pareggiano 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
file6 (4)

Serie A: pari all'intervallo tra Napoli e Roma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 195744

Serie A: vince 2-1 il Bologna contro il Torino. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 183321

Serie A: pari senza reti tra Torino e Bologna dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 105349

Cappioli da Bali: «La Roma in Champions? Ci credo. Palermo mi è rimasta dentro»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026

