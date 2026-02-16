Minacce all’arbitro La Penna, la dura presa di posizione dell’AIA: «Superato ogni limite di civiltà»

ROMA – «È stato superato ogni limite di civiltà e di sportività». Con parole nette Francesco Massini, vicepresidente vicario dell’Associazione Italiana Arbitri, ha commentato le gravi minacce di morte ricevute da Federico La Penna dopo la direzione della gara Inter-Juve.

Secondo Massini, il fatto che un arbitro debba temere per la sicurezza della propria famiglia a causa di decisioni prese sul campo rappresenta un episodio che «deve indignare tutti, senza distinzioni». L’arbitro ha presentato denuncia, mentre l’AIA ha espresso piena solidarietà e vicinanza, annunciando la volontà di valutare ogni possibile azione a tutela non solo di La Penna, ma di tutti gli arbitri vittime di comportamenti «riprovevoli e penalmente rilevanti».

L’episodio, riportato dall’ANSA, riaccende il dibattito sul clima che circonda il calcio italiano e sulla necessità di difendere il rispetto delle regole e delle persone che garantiscono lo svolgimento del gioco.