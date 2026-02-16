Bari, Cavuoti crede nella salvezza: «Non siamo rassegnati»

Il centrocampista della SSC Bari, Niccolò Cavuoti, è intervenuto ai microfoni di RadioBari per analizzare il momento delicato della squadra biancorossa, soffermandosi sul rapporto con il tecnico Moreno Longo e sul proprio rendimento personale.

Il momento della squadra

Cavuoti ha ammesso le difficoltà attuali, ma senza perdere fiducia: «Non è un momento semplice. Quando sono arrivato ero consapevole di questa situazione, ma anche questo fa crescere e maturare. Sono sicuro che con il tempo ci toglieremo le nostre soddisfazioni».

Il centrocampista ha poi analizzato l’ultima gara: «È mancato un po’ di coraggio. Dovevamo osare un po’ di più ed il mister ha cambiato modulo a fine primo tempo proprio per questo. Poi dopo 3 minuti prendi gol e diventa difficile reagire».

Il rapporto con Longo e la condizione fisica

Parole di grande stima per l’allenatore: «Mister Longo mi sta dando fiducia e io devo solo ringraziarlo. Sto mettendo minuti nelle gambe visto che quest’anno ho giocato poco, ora mi sento di stare tornando in forma».

Sul ruolo preferito ha aggiunto: «A me piace più giocare sulla trequarti, al centro del campo e toccare più palloni che stare sull’esterno. Non aver giocato tanti minuti non pesa nel rendimento, anzi porta tanto entusiasmo. Io sono più che contento di mostrare il mio valore».

Obiettivo salvezza

Infine, uno sguardo alla classifica e alle prospettive future: «Non siamo rassegnati. Magari siamo stati più attenti nel primo tempo, nel secondo abbiamo preso gol dopo tre minuti e ci sta che un po’ ti butti giù e pensi solo a cose negative. La classifica non è la migliore, però abbiamo dalla nostra parte il fatto che mancano tredici partite e che i playout e la salvezza sono solo a due e quattro punti».