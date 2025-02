Serie C, Girone A: Cali regala la vittoria al Renate contro il Lecco. La classifica aggiornata

Nel Girone A di Serie C il Renate si impone di misura sul Lecco grazie a una rete di Cali all’85′, in una partita equilibrata e combattuta fino all’ultimo. Tre punti preziosi per i nerazzurri, che continuano la loro corsa in classifica, mentre il Lecco torna a casa a mani vuote dopo un match deciso nei minuti finali.

Padova – 65

L.R. Vicenza – 59

FeralpiSalò – 48

AlbinoLeffe – 41

Atalanta U23 – 40

Trento – 40

Novara – 38

Alcione Milano – 37

Renate – 37

Virtus Verona – 36

Giana Erminio – 36

Lumezzane – 35

Arzignano – 35

Pergolettese – 33

Pro Vercelli – 30

Lecco – 29

Triestina – 29

Pro Patria – 21

Caldiero Terme – 20

Union Clodiense – 15