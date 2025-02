Serie B: il Bari pareggia allo scadere, contro la Cremonese finisce 1-1. La classifica aggiornata

Il Bari evita la sconfitta all’ultimo respiro grazie a un’autorete di Bianchetti nei minuti di recupero, pareggiando 1-1 contro la Cremonese in una sfida combattuta e ricca di episodi.

Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti ma senza reti, il match si è sbloccato al 69′, quando Valoti ha trovato un gol spettacolare su assist di Johnsen, sfruttando un errore in fase di rinvio di Radunovic. La Cremonese ha poi gestito il vantaggio con ordine, respingendo gli attacchi di un Bari generoso ma poco incisivo.

Quando la vittoria sembrava ormai in tasca per i grigiorossi, al 93′ un cross insidioso in area ha provocato l’infortunio difensivo di Bianchetti, che ha deviato nella propria porta, regalando il pari al Bari. Un punto che lascia l’amaro in bocca alla Cremonese, mentre i pugliesi evitano una sconfitta che avrebbe complicato ulteriormente la corsa ai playoff.

Ecco la classifica aggiornata:

Sassuolo – 61

Pisa – 53

Spezia – 50

Cremonese – 41

Catanzaro – 39

Juve Stabia – 36

Bari – 34

Cesena – 33

Palermo – 31

Modena – 31

Carrarese – 30

Cittadella – 30

Brescia – 29

Reggiana – 28

Sampdoria – 28

Mantova – 28

Südtirol – 28

Salernitana – 25

Frosinone – 22

Cosenza – 21