Serie C, Girone B: il Carpi vince sul Pontedera, pari senza reti tra Vis Pesaro e Sestri Levante

Il Carpi si impone 2-0 sul campo del Pontedera, con Fossati che sblocca il match al 16′ e Cortesi che chiude i conti al 74′. Un successo importante per la squadra emiliana, che continua la sua corsa verso le zone alte della classifica.

Nell’altro match, Vis Pesaro e Sestri Levante si dividono la posta in palio con uno 0-0 avaro di emozioni. Le due squadre non riescono a trovare la via del gol, lasciando aperti i giochi in ottica salvezza.

Entella – 57

Ternana – 54

Torres – 50

Vis Pesaro – 49

Pescara – 47

Pianese – 41

Arezzo – 40

Pineto – 38

Gubbio – 34

Rimini – 34

Pontedera – 33

Carpi – 32

Ascoli – 30

Perugia – 29

Campobasso – 27

Lucchese – 26

Spal – 24

Milan U23 – 22

Sestri Levante – 19

Legnago Salus – 15