Serie C Femminile: il Palermo Women perde 2 a 1 in casa del Montespaccato

Il Palermo Women esce sconfitto dall’incontro della 27esima giornata del campionato di Serie C Femminile (Girone C). In casa del Montespaccato Femminile, le giocatrici rosanero perdono 2 a 1, andando sotto al 14′ per via della rete di Sciarretti a cui segue il raddoppio di Ribellino al 49′. Alle ragazze di Rosalia Pipitone non basta la firma di Cancilla, arrivata all’89’. Con questo risultato il Palermo resta settimo a 37 punti.

