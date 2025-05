Palermo-Carrarese, lunedì la conferenza stampa di Alessio Dionisi

Il Palermo FC comunica che lunedì 12 maggio, alle ore 11:00, l’allenatore Alessio Dionisi interverrà in conferenza stampa al Palermo CFA.

Il tecnico rosanero presenterà la sfida contro la Carrarese, valida per l’ultima giornata della stagione regolare di Serie B. Un appuntamento cruciale per i rosanero, che si giocheranno la possibilità di migliorare il proprio piazzamento nella griglia dei play-off.

La conferenza sarà l’occasione per fare il punto sullo stato della squadra, analizzare l’importanza dell’incontro e rispondere alle domande dei giornalisti in vista della partita in programma martedì sera allo stadio Renzo Barbera.