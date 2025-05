Finisce in parità la sfida tra Verona e Lecce, decisiva in chiave salvezza. Al Bentegodi i salentini passano in vantaggio nel primo tempo con Krstovic, ma il Verona risponde con Coppola nel finale di frazione. La partita resta combattuta anche nella ripresa, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo. Un pareggio che lascia ancora tutto aperto nella corsa per la permanenza in Serie A.

