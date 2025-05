Romagnolo Brancaccio, è festa grande: promozione in Seconda Categoria al primo anno di vita

La Romagnolo Brancaccio chiude in bellezza il suo primo storico campionato conquistando una vittoria decisiva e il primo posto nel girone B di Terza Categoria, centrando così la promozione diretta in Seconda Categoria. Un risultato straordinario che arriva al termine di un’annata perfetta, culminata nel successo casalingo contro l’Asd Virtus Palermo City, battuta di fronte a un pubblico entusiasta e numeroso accorso al campo sportivo “Conca D’Oro”, vestito a festa per l’occasione.

Con questa vittoria, la RB sale a quota 41 punti in classifica e si assicura la vetta in solitaria, chiudendo il torneo davanti a tutti. Un’impresa che ha il sapore dell’impresa sportiva ma anche della favola, considerando che si tratta del primo anno di attività del club, nato come progetto ambizioso per valorizzare il calcio nei quartieri popolari di Romagnolo e Brancaccio.

La promozione rappresenta il giusto premio per il lavoro svolto con dedizione dalla dirigenza, dallo staff tecnico e da tutta la squadra, che ha saputo unire entusiasmo, senso di appartenenza e spirito di sacrificio. In campo e fuori, l’RB ha dimostrato di essere molto più di una semplice matricola: è diventata una realtà solida e un simbolo positivo per il territorio.

Adesso la Seconda Categoria attende la Romagnolo Brancaccio, che può guardare con fiducia al futuro forte di un’identità ben definita e del sostegno di una tifoseria già appassionata e calorosa. Una promozione da ricordare, un punto di partenza per nuovi sogni.