Serie B: solo un punto a Chiavari per il Palermo, la classifica aggiornata

Nelle gare di oggi pomeriggio in Serie B, l’Empoli è riuscito a conquistare una vittoria importante ad Avellino, portandosi a quota 17 punti e consolidando così la sua posizione in zona alta della classifica. Anche l’Entella ha raccolto un punto prezioso in casa contro il Palermo, arrivato però a un pareggio che non basta ai rosanero per invertire la rotta.

Il Palermo, infatti, continua a perdere terreno in classifica: con solo 20 punti, i rosanero faticano a mantenere il passo delle prime della classe e vedono allontanarsi le posizioni di vertice. Un andamento che sta costando caro nella corsa al vertice e che richiede una pronta reazione nelle prossime gare.

La Carrarese e la Reggiana si dividono la posta in palio con uno 0-0, confermando una giornata senza guadagni per entrambe, ma mantenendo comunque una posizione stabile in classifica.

Classifica Serie B

Monza – 26

Modena – 25

Cesena – 23

Frosinone – 22

Palermo – 20

Venezia – 19

Reggiana – 17

Juve Stabia – 17

Empoli – 17

Carrarese – 16

Catanzaro – 16

Avellino – 16

Entella – 15

Padova – 14

Bari – 13

Südtirol – 12

Mantova – 11

Pescara – 9

Spezia – 8

Sampdoria – 7