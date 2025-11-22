Serie B: solo un punto a Chiavari per il Palermo, la classifica aggiornata
Nelle gare di oggi pomeriggio in Serie B, l’Empoli è riuscito a conquistare una vittoria importante ad Avellino, portandosi a quota 17 punti e consolidando così la sua posizione in zona alta della classifica. Anche l’Entella ha raccolto un punto prezioso in casa contro il Palermo, arrivato però a un pareggio che non basta ai rosanero per invertire la rotta.
Il Palermo, infatti, continua a perdere terreno in classifica: con solo 20 punti, i rosanero faticano a mantenere il passo delle prime della classe e vedono allontanarsi le posizioni di vertice. Un andamento che sta costando caro nella corsa al vertice e che richiede una pronta reazione nelle prossime gare.
La Carrarese e la Reggiana si dividono la posta in palio con uno 0-0, confermando una giornata senza guadagni per entrambe, ma mantenendo comunque una posizione stabile in classifica.
Classifica Serie B
Monza – 26
Modena – 25
Cesena – 23
Frosinone – 22
Palermo – 20
Venezia – 19
Reggiana – 17
Juve Stabia – 17
Empoli – 17
Carrarese – 16
Catanzaro – 16
Avellino – 16
Entella – 15
Padova – 14
Bari – 13
Südtirol – 12
Mantova – 11
Pescara – 9
Spezia – 8
Sampdoria – 7