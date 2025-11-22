Virtus Entella–Palermo 1-1: le pagelle del match

Il Palermo, dopo la sconfitta in casa della Juve Stabia, cercava una vittoria per ripartire e alimentare il sogno promozione, ma in casa della Virtus Entella, nella 13^ giornata di campionato, non va oltre l pareggio per 1-1. In vantaggi i padroni di casa con il difensore bomber Andrea Tiritello, al gol numero sei in stagione, bravo ad anticipare i difensori rosanero e mettere in rete al minuto 44’; il gol del pari è di Pohjanpalo che ritrova, dopo cinque giornate, la gioia della rete al minuto 58’ grazie all’assist di Palumbo. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 6: Tiritiello insacca da pochissimi passi il gol dell’1-0 con la difesa distratta e lui può fare poco. Decisivo, quanto basta, sulla conclusione violenta al volo con il mancino di Franzoni. Trema sul finale quando Russo spara con in destro ma la conclusione finisce alta.

PIEROZZI 5,5: Una buona diagonale difensiva per chiudere su Franzoni che da pochi passi avrebbe potuto trovare il gol. Distratto, insieme ad Augello, sull’inserimento di Tiritiello che trova il gol. Nella ripresa vien spostato più avanti ma non fornisce cross degni di nota.

BANI 6: Un paio di volte, su sviluppo di calcio d’angolo, arriva prima di tutti sulla sfera ma è poco pericoloso. In fase di copertura la Virtus Entella lo preoccupa poco

CECCARONI 5,5: Potrebbe andare in contrasto su Karic che serve il cross basso per Tiritiello, invece via con poca convinzione. Non spinge come fatto nelle gare precedenti.

DIAKITÈ 5: Meglio in fase difensiva, dove chiede un paio di volte, che offensiva, non sfonda praticante e i pochissimi cross che serve sono fuori misura. Veramente poca cosa e la sua partita termina dopo il primo tempo.

Dal 46’ BERESZYNSKI 6: Schierato come braccetto di difesa, la sua è una prestazione ordinata e di sostanza. Nei minuti finali si perde Russo che va vicino al gol del 2-1.

BLIN 5,5: Visto il centrocampo folto e ricco di qualità serve anche da filtro per la difesa, i palloni gestiti sono veramente pochi, così come poche sono le giocate.

Dal 78’ GIOVANE SV

PALUMBO 6: Inventa un paio di giocate e trova l’assist per Pohjanapalo che pareggia i conti. Serve un bel cross per Augello che di testa colpisce il palo, ma è il solo lampo dei primi 45’. Sui calci piazzati, che sono quasi tutti suoi, è poco preciso.

AUGELLO 5,5: Nei minuti iniziali Bariti e Parodi lo mettono in mezzo e capisce poco. Pericoloso con un colpo di testa che finisce sul palo. Sull’inserimento di Tiritiello, che poi trova il gol, se lo perdono lui e Pierozzi. Veramente pochi i palloni giocabili dai suoi cross

VASIC 6,5: Prima dall’inizio in campionato. Il più intraprendente tra i suoi ed il più continui all’interno del match. Prova ad usare il fisico e guadagna un paio di calci di punizione. Ci prova anche da fuori ma è poco preciso. Finalmente un segnale incoraggiante da parte sua.

Dal 70’ SEGRE 5,5: Porta freschezza in mediana con il Palermo che sembra in sofferenza, non si inserisce come è solito fare.

LE DOUARON 5: Un paio di buoni spunti sull’out destro, il secondo con tunnel a Marconi, ma sono le due sole volte che fa vedere veramente nel match perché poi sparisce dal campo. Ma è un film che avevamo già visto.

Dal 78’ CORONA SV

POHJANPALO 6,5: Interrompe il digiuno che durava da 5 partite e trova il gol del pari. Ci prova con un colpo di testa e con un destro al volo ma è poco preciso. Quanta fatica però, i palloni giocabili sono pochi.

INZAGHI 5: Inizia con un undici molto offensivo che è poco incisiva e poco pericoloso. Serviva una prestazione maiuscola dopo la sconfitta contro la Juve Stabia ma questa non è arrivata e dopo la rete del pareggio il Palermo va anche in sofferenza. Serve una svolta e anche in fretta se vuole continuare a tenere accesa la luce del “sogno”.