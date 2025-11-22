Serie B: Avellino ko con l’Empoli, Carrarese e Reggiana si fermano sul pari. I risultati finali
Si sono concluse le partite delle 15 in Serie B. L’Empoli si impone con autorità ad Avellino, grazie alle reti di Elia, Saporiti e Pellegri. Carrarese e Reggiana non vanno oltre lo 0-0, in una sfida molto combattuta ma senza reti.
A Chiavari, l’Entella passa in vantaggio con Tiritiello nel finale del primo tempo, ma il Palermo trova il pareggio nella ripresa grazie a Pohjanpalo, mantenendo così vive le ambizioni di riscatto dopo un primo tempo difficile.
Risultati finali Serie B (ore 15)
Avellino – Empoli 0-3
Elia 17’, Saporiti 45’+2’, Pellegri 90’+5′
Carrarese – Reggiana 0-0
Entella – Palermo 1-1
Tiritiello 44’, Pohjanpalo 59’