Serie B: Avellino ko con l’Empoli, Carrarese e Reggiana si fermano sul pari. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Si sono concluse le partite delle 15 in Serie B. L’Empoli si impone con autorità ad Avellino, grazie alle reti di Elia, Saporiti e Pellegri. Carrarese e Reggiana non vanno oltre lo 0-0, in una sfida molto combattuta ma senza reti.

A Chiavari, l’Entella passa in vantaggio con Tiritiello nel finale del primo tempo, ma il Palermo trova il pareggio nella ripresa grazie a Pohjanpalo, mantenendo così vive le ambizioni di riscatto dopo un primo tempo difficile.

Risultati finali Serie B (ore 15)

Avellino – Empoli 0-3

Elia 17’, Saporiti 45’+2’, Pellegri 90’+5′

Carrarese – Reggiana 0-0

Entella – Palermo 1-1

Tiritiello 44’, Pohjanpalo 59’

 

