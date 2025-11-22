Serie C, Girone A: colpo esterno per il Lumezzane. Pro Vercelli batte l’Alcione Milano. Risultati finali e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 22, 2025

Si chiudono i match del Girone A con due vittorie importanti e arrivate nel secondo tempo di gare molto combattute. Il Lumezzane espugna il campo dell’Albinoleffe grazie al gol di Caccavo dopo appena un quarto d’ora, riuscendo poi a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Successo pesante anche per la Pro Vercelli, che supera l’Alcione Milano nel finale: decisiva la rete di Akpa Akpro all’81’, che premia la maggiore determinazione dei padroni di casa nella ripresa.

RISULTATI FINALI – SERIE C, GIRONE A

Albinoleffe – Lumezzane 0-1

Caccavo 15’

Pro Vercelli – Alcione Milano 1-0

Akpa Akpro 81’

CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 38

Lecco – 30

Brescia – 28

Cittadella – 24

Alcione Milano – 24

Inter U23 – 22

Pro Vercelli – 22

Trento – 20

Novara – 18

Renate – 17

Giana Erminio – 16

Lumezzane – 16

AlbinoLeffe – 16

Ospitaletto – 14

Arzignano – 13

Dolomiti Bellunesi – 13

Pergolettese – 13

Pro Patria – 12

Virtus Verona – 11

Triestina – -9

