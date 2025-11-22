Serie C, Girone A: colpo esterno per il Lumezzane. Pro Vercelli batte l’Alcione Milano. Risultati finali e classifica aggiornata
Si chiudono i match del Girone A con due vittorie importanti e arrivate nel secondo tempo di gare molto combattute. Il Lumezzane espugna il campo dell’Albinoleffe grazie al gol di Caccavo dopo appena un quarto d’ora, riuscendo poi a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.
Successo pesante anche per la Pro Vercelli, che supera l’Alcione Milano nel finale: decisiva la rete di Akpa Akpro all’81’, che premia la maggiore determinazione dei padroni di casa nella ripresa.
RISULTATI FINALI – SERIE C, GIRONE A
Albinoleffe – Lumezzane 0-1
Caccavo 15’
Pro Vercelli – Alcione Milano 1-0
Akpa Akpro 81’
CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 38
Lecco – 30
Brescia – 28
Cittadella – 24
Alcione Milano – 24
Inter U23 – 22
Pro Vercelli – 22
Trento – 20
Novara – 18
Renate – 17
Giana Erminio – 16
Lumezzane – 16
AlbinoLeffe – 16
Ospitaletto – 14
Arzignano – 13
Dolomiti Bellunesi – 13
Pergolettese – 13
Pro Patria – 12
Virtus Verona – 11
Triestina – -9