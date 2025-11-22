Serie C, Girone C: vittorie pesanti per Casarano e Trapani, pari in extremis del Siracusa. La classifica aggiornata

Si chiudono le gare del pomeriggio nel Girone C di Serie C, regalando gol e risultati importanti per la corsa in classifica. Il Casarano passa in casa del Giugliano con una prestazione solida e cinica, tornando al successo grazie a un primo tempo ricco di emozioni e a un colpo decisivo nella ripresa. Pareggio amaro invece per l’Altamura, raggiunta dal Siracusa in pieno recupero dopo aver gestito il vantaggio per quasi tutta la gara.

Successo esterno anche per la Casertana, che trova nel finale la zampata per superare il Sorrento al termine di un match equilibrato. Continua a correre il Trapani, protagonista di un avvio travolgente contro il Foggia e bravo a gestire il risultato nonostante il tentativo di rimonta rossonero.

RISULTATI FINALI – SERIE C, GIRONE C (ore 14:30)

Giugliano – Casarano 1-3

Gega 11’, La Vardera 16’, Cajazzo 45’+2’, Guastamacchia 59’

Siracusa – Altamura 1-1

Poli 23’, rete del pari al 90’+4

Sorrento – Casertana 1-2

Proia 37’, Bolsius 66’, Liano Massa 86’

Trapani – Foggia 3-1

Giron 3’, Fischnaller 9’, Minelli 35’, Grandolfo 38’

Classifica

Salernitana – 30

Benevento – 29

Catania – 28

Cosenza – 26

Casarano – 24

Casertana – 22

Monopoli – 22

Crotone – 21

Trapani – 21

Potenza – 19

Audace Cerignola – 19

Atalanta U23 – 17

Altamura – 16

Cavese – 16

Giugliano – 15

Latina – 14

Sorrento – 13

Siracusa – 13

Foggia – 11

Picerno – 10

